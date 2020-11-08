شوقى غريب: مواجهة البرازيل ضمن الأجندة الدولية واستبعاد مرموش قرار فنى بحت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عن اختيار القائمة الأنسب لمواجهة منتخبى البرازيل وكوريا، مضيفا: "بذلنا جهدا كبيرا للعب أمام منتخب مثل السامبا واستضافته فى مصر، وستكون مواجهة البرازيل ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، وبالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى واتحاد أمريكا الجنوبية، وتم تحديد المباريات الودية بناء على المنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد طوكيو.

وأوضح المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، خلال تصريحات تليفزيوينة لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2 قائلاً: "أى لاعب يستبعده حسام البدرى من منتخب مصر سينضم إلينا فى مواجهة كوريا والبرازيل".

وعلق شوقى غريب على عدم ضم عمر مرموش لقائمة المنتخب الاولمبى قائلا: "عدم ضم مرموش قرار فنى بحت ويجب تقديم نفسه بشكل أكبر مع فولفسبورج حتى ضمه للمنتخب الأولمبى".

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واستبعد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب كلا من عمر رضوان (الجونة)، ومحمد أشرف (طنطا)، وأحمد يوسف (إف سى مصر)، ومحمد صادق (الإسماعيلى)، وأحمد أيمن (الإسماعيلى) من القائمة النهائية للفريق، التى ستدخل معسكرا مغلقا فى الثانية من ظهر الأحد بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجارى، ثم مواجهة البرازيل يوم 17 من الشهر ذاته ضمن خطة الاعداد لأولمبياد طوكيو.

وضمت القائمة رباعى حراس المرمى: محمود جاد – محمد صبحى – عمر صلاح – مصطفى شوبير. واللاعبون: أحمد رمضان (بيكهام) - محمد عبدالسلام - محمود صابر (الجزار) - محمود مرعى - أحمد ياسين - حسن على - محمود البدرى - كريم العراقى - كريم فؤاد -شريف رضا - غنام محمد - أحمد سعيد - عمار حمدى - أحمد حمدى - ناصر ماهر - يوسف الجوهرى - عبدالرحمن مجدى - إمام عاشور - كريم الطيب - عبدالرحمن شيكا - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.

وينضم للمعسكر الثنائى أسامة جلال ومحمد عبد المنعم لأداء التدريبات العلاجية لإمكانية لحاقهما بأحد المباراتين، كما ينتظر الجهاز الفنى موقف الخماسى المنضم للمنتخب الأول بعد إعلان القائمة النهائية غدا استعدادا لمباراتى توجو.

ويخضع المنتخب لاختبار "رابيد تيست" للكشف عن فيروس "كورونا"، على أن يؤدى تدريبه الأول فى السابعة من مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى.