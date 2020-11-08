شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى يرصد مكافأة 5 آلاف دولار لمصطفى محمد فى قمة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن القيمة المالية التى رصدها الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، لزميله مصطفى محمد، مهاجم الفريق، جاءت عبارة عن خمس آلاف دولار، حال نجاحه فى تسجيل هدف فى مرمى الأهلى، وفوز الأبيض بلقب دورى أبطال أفريقيا، حيث سيلتقى قطبا الكرة المصرية فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، المقرر إقامتها على استاد برج العرب، بالإسكندرية، وذلك بعدما صرف لمصطفى محمد مكافأة خاصة عقب الفوز الذى حققه أبناء ميت عقبة على الرجاء المغربى فى إياب دور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا بنتيجة 3 /1، وشهدت تسجيل فرجانى ساسى هدفًا ومصطفى محمد هدفين، حيث جاءت المكافأة التحفيزية من ساسى لمصطفى محمد قيمتها ألفين دولار ثم رصد له خمس آلاف دولار حال الفوز فى النهائى وتسجيل أهداف.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من نوفمبر الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، حيث جاء تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

من المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، لأول مرة فى تاريخ البطولة القارية، الذى سيجمع بين الفريقين فى النهائى، حيث التقى الفريقين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.