شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يحسم جدل شارة قيادة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ملف شارة القيادة في صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة وسط حالة من الجدل بسبب الانقسام حول استمرار أقدمية حامل شارة الكابتن بصفوف الفريق، أو منحها للأسطورة محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي بداعى أحقيته في نيل الشارة بصفته أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية.

ووصف حسام البدري، خلال لقاء ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، القرار بأنه ما زال على وضعه بمنح شارة الكابتن للاعب الأقدم في صفوف الفريق، نافياً أية تغييرات خاصة بالأمر نهائياً خلال المعسكر الحالي للفراعنة.

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وقال حسام البدرى: "بالنسبة لشارة القيادة فقلنا إنها بالأقدمية، وأقدم لاعب سيكون قائد منتخب مصر". وعلق البدري على عدم تجمع المنتخب في فترة الأجندة الدولية السابقة: "كل مرحلة ولها ظروفها ونتعامل مع كل مرحلة، الظروف التي عاشها المنتخب هي الأصعب في تاريخ الكرة المصرية بسبب جائحة كورونا التي تسببت في ارتباك كبير".

وأضاف: "رغم ذلك استكملنا بطولة الدوري وتعاملنا مع المتغيرات الكثيرة ونأمل التوفيق من الله، وبغض النظر عن كل الصعوبات سنسعى للفوز".

وتحدث مدرب الفراعنة عن حضور الجماهير: "بالطبع أتمنى، لكني أعلم أن الاتحاد الأفريقي منع وجودهم في المباريات إلا بالتنسيق مع الاتحادات المحلية، نحن نعيش فترة إيجابية للكرة المصرية بتأهل الأهلي والزمالك للمباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا، ووصول بيراميدز لنهائي الكونفدرالية ونتمنى أن تستكمل بفوز المنتخب".