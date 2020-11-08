ملف السبت..موعد وصول المحترفين للمنتخب.. قائمة الأولمبي.. ورسالة البدري لمصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم السبت 7 نوفمبر 2020.
مفاجأة من اتحاد الكرة حول ملعب وحضور الجماهير بشأن قمة الأهلي والزمالك
ناصر ماهر يعلق على اهتمام بيراميدز بالتعاقد معه
رسميًا.. يوسف بلايلي ينتقل إلى قطر القطري
المنتخب يعلن موعد وصول المحترفين.. وموقف صلاح
اتحاد الكرة: قد نغير موعد القائمة الأولى للأهلي والزمالك.. وهذا موعد نهائي الكأس
"قدراته ظهرت".. رسالة من البدري لمصطفى محمد
شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي
قناة الأهلي: نهائي دوري الأبطال مُهدد بالإلغاء
سداسي الزمالك يشارك في تدريب المنتخب استعدادا لمواجهتي توجو
رسميا.. الاتحاد السكندري يعلن تمديد استعارة رزاق سيسيه من الزمالك
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