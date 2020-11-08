عمار حمدي: علمت برغبة سيراميكا كليوباترا في التعاقد مع صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد عمار حمدي لاعب الأهلي، المعار إلى فريق الاتحاد السكندري، أنه تلقى العديد من العروض قبل استقراره على الانتقال للفريق السكندري.
وقبل أيام، أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم عمار حمدي لاعب النادي الأهلي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع أحقية العودة للأهلي بعد الموسم الأول.
وقال حمدي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" تلقيت عروض من بعض الأندية في الدوري التي كانت تريد الحصول على خدماتي وفضلت عرض الاتحاد رغم أنه لم يكن الأفضل ماديًا".
وأضاف، أن ناديي البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا قدما عرضين لضمي، لكنني فضلت نادي الاتحاد السكندري.
وتابع:" علمت بأن سيراميكا كليوباترا سيتعاقد مع صالح جمعة، فهو لاعب كبير ويملك خبرة طويلة وإضافة لأي فريق".
وأتم:" هدفي الآن هو المشاركة كأساسي مع المنتحب الأولمبي، لأنه سيكون بوابتي لحجز مكان مع المنتخب الوطني الأول".
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