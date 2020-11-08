ناصر ماهر يعلق على اهتمام بيراميدز بالتعاقد معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب ناصر ماهر، لاعب الأهلي، عن سعادته بالعودة للقلعة الحمراء بعد انتهاء فترة اعارته مع فريق سموحة، مؤكدا أنه يعتبر نفسه من أبناء النادي لانه بدأ معه منذ 2006 وحتى الآن.

وقال ماهر في تصريحات لقناة صدى البلد:" سعيد بعودتي للأهلي ولن أشعر بالراحة خارج بيتي، وخرجت للإعارة من الأهلي كتحدي حتى أتمكن من العودة مجددا للفريق في أقرب وقت فكنت على يقين بالعودة في وقت ما".

وأضاف، أنه يعلم باهتمام نادي بيراميدز بالتعاقد معه، لكن ستظل رغبته الأولى دائما هو الأهلي، لانه أكبر فريق في أفريقيا.

Advertisements

وتابع:" أعلم باهتمام بيراميدز، بالنسبة لي هو نادي محترم لكن الأهلي رقم واحد وقضيت معه وقت اكتر من أسرتي،، وكنت موجود في استراحة الأهلي خلال فترة الناشئين، لذلك اختياري دائما الأهلي".

وأكمل:" مع الأهلي دائما يسعى لتحقيق البطولات، ولذلك البطولات مع الأهلي، لا أقلل من بيراميدز لكن الأهلي اكبر نادي في أفريقيا".

وأتم:" رمضان صبحي نفس السن وتفاجأت بخطوة انتقاله إلى بيراميدز، وجمهور الأهلي بيحبه لذلك كان رد فعل الجهور بعد انتقاله".