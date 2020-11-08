مفاجأة من اتحاد الكرة حول ملعب وحضور الجماهير بشأن قمة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن "الجبلاية" لم تخاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تغيير ملعب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا والذي سيجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

العطار قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" مساء السبت :"حصلنا على الموافقات بشأن إقامة مباراة الأهلي والزمالك في ملعب برج العرب".

وأضاف :"قرار نقل الملعب يتعلق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم فقط، وهم أصحاب القرار".

وشهدت الأيام القليلة الماضية أنباء عن تغيير ملعب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا بسبب الظروف المناخية التي تشهدها مدينة الاسكندرية.

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وكشف العطار خلال تصريحاته، أنه يوجد حديث الآن من أجل دخول الجماهير للمباراة النهائية، لكن لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن.

وأنهى :"المباراة حتى الآن بدون جماهير بقرار من كاف بسبب الظروف الصحية جراء فيروس كورونا".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام غريمه الزمالك في 27 من الشهر الجاري على ملعب "برج العرب" في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي صعد للموقعة النهائية بالفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل تفوق الزمالك على بطل الدوري المغربي الرجاء بالفوز بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

جدير بالذكر أن الأهلي حصل على آخر مرة لقب دوري الأبطال في نسخة (2013) بالفوز على أولاندو الجنوب أفريقي، في المقابل يعود آخر لقب دوري أبطال للزمالك في نسخة (2002) على حساب فريق الرجاء البيضاوي.