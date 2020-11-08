اتحاد الكرة: قد نغير موعد القائمة الأولى للأهلي والزمالك.. وهذا موعد نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

قال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن هناك احتمالية حول تغيير موعد القائمة الأولى للأهلي والزمالك.

وأضاف العطار في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة متأخرة من اليوم السبت :"من الممكن أن يتم تغيير موعد القائمة الأولى للأهلي والزمالك".

وكان الاتحاد المصري أعلن في وقت سابق فتح باب القيد بداية من 10 أكتوبر وحتى الرابع من نوفمبر المقبل استعدادًا للموسم الجديد (2019 - 2020).

وعن موعد الانتهاء من مسابقة كأس مصر، كشف العطار :"من المقرر أن يتم استئناف بطولة الكأس في 21 من الشهر الجاري، لكن ننتظر موافقة الأمن على مواعيد مباريات الكأس".

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وأنهى :"الكأس سينتهي إما في نهاية الشهر أو في الأسبوع الأول من ديسمبر بالكثير، والصفقات من المقرر أن تشارك مع أنديتها في بطولة كأس مصر".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنادي مصر في مباراة تأتي بدور الثمانية، في المقابل يلعب الأهلي أمام أبو قير للأسمدة.

في المقابل، ضمن كل من طلائع الجيش والاتحاد السكندري الوصول للمربع الذهبي عقب الفوز على بيراميدز والمقاولون العرب.

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري ينتظر الفائز من لقاء الأهلي وأبوقير للأسمدة، في المقابل سيلعب طلائع الجيش أمام الفائز من لقاء الزمالك ونادي مصر.