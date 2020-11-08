رسميًا.. يوسف بلايلي ينتقل إلى قطر القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الدولي الجزائري يوسف بلايلي، مساء اليوم السبت، انتقاله إلى فريق قطر القطري قادمًا من أهلي جدة السعودي.

ونشر بلايلي عبر حسابه الشخصي على انستجرام صورة له بقميص فريقه الجديد قطر القطري.

وظل الجزائري بلايلي هدفًا للأهلي في فترة الانتقالات الجارية، إلا أن المطالب المالية للاعب الجزائري عطلت إتمام الصفقة.

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وخاض بلايلي تجربة أهلي جدة في تجربته الأخيرة، إلا أن المشوار رفقة الفريق السعودي لم يكتمل بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة؛ ليقرر فسخ العقد بصورة رسمية.

وساهم اللاعب الجزائري رفقة فريق الترجي الرياضي التونسي في الحصول على لقبي دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين أمام الأهلي (2018) والوداد البيضاوي المغربي نسخة (2019).

وكان بلايلي ضمن كتيبة منتخب الجزائري الذي حصد لقب كأس أمم أفريقيا في الصيف الماضي والتي أقيمت بمصر؛ لتكون البطولة الثانية لـ"محاربي الصحراء" بعد نسخة (1990).