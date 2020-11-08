المنتخب يعلن موعد وصول المحترفين.. وموقف صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن محمد بركات، مدير منتخب مصر، موعد وصول اللاعبين المحترفين إلى مصر قبل الانضمام إلى معسكر الفريق، مشيرا إلى أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لم يتحدد موعد وصوله.

وقال بركات، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" مساء الأحد: "أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي سيصل إلى مصر غدا الأحد قبل المشاركة في تدريبات المنتخب بدء من يوم الإثنين".

وأضاف: "أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني سيصل فجر يوم الإثنين، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا ومحمد النني لاعب آرسنال سيصلان في التاسعة مساء الإثنين بعد خوض لقاء الأحد بينهما".

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وأكمل: "أول أيام المعسكر المغلق سيكون الإثنين المقبل الموافق 9 نوفمبر، وصفوف المنتخب سكتكمل يوم الثلاثاء".

وأتم بركات قائلا: "محمد صلاح لم يحدد موعد وصوله حتى الآن، سنتواصل معه خلال الساعات المقبلة لتحديد الموعد، ولا توجد مشاكل بشأن الأمر".

ويستضيف منتخب مصر نظيره التوجولي يوم 14 نوفمبر الجاري في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما بعدها بثلاثة أيام على ملعب كيجيه في لومي عاصمة توجو، يوم 17 من الشهر نفسه.