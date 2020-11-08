"قدراته ظهرت".. رسالة من البدري لمصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، عن مستوى مصطفى محمد مع الزمالك خاصة بعدما قاد فريقه لبلوغ دور النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

البدري قال في تصريحات خاصة عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم السبت :"مصطفى محمد أدى مباريات في الفترة الأخيرة بشكل مميز".

وأضاف :"قدرات مصطفى محمد كبيرة وظهرت مع الزمالك في الفترة الأخيرة، ودائمًا أؤكد أن لابد على قدرات مصطفى محمد تظهر مع ناديه والمنتخب".

وأكمل :"مصطفى محمد لديه الإصرار لكي يقدم شيء للمنتخب، وأرى أن هناك عناصر شابة جيدة في المنتخب مثل مصطفى محمد وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق".

وشهدت الفترة الماضية تألق مصطفى محمد مع الزمالك بعدما قاد الفريق الأبيض للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما سجّل هدفين في شباك الرجاء البيضاوي المغربي في لقاء حسمه ممثل مصر بنتيجة (3-1).

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البدري انتقل خلال حديثه ليكشف عن موقفه من "شارة قيادة" المنتخب، قائلاً :"الشارة ستكون بالأقدمية، ولذا من سيحمل الشارة أقدم لاعب في المنتخب، والمستقبل أمام باقي اللاعبين".

الفترة الماضية شهدت جدل حول من سيحمل شارة قيادة المنتخب في الفترة المقبلة خاصة بعدما أعلن أحمد فتحي خلال ظهوره التليفزيوني أنه رفض التخلي عن الشارة عند انضمامه للمنتخب.

في المقابل، رفض محمد صلاح نجم ليفربول التدخل في أزمة شارة قيادة المنتخب، مؤكدًا أن هذا الملف في يد المدرب بقيادة حسام البدري والثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي.

ويستعد المنتخب المصري حاليًا لاستئناف تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة للكاميرون، حيث سيواجه منتخب "الفراعنة" منتخب توجو مرتين وتحديدًا يومي (14 و17) من الشهر الجاري ضمن الجولة الثالثة والرابعة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة مع كل من (كينيا - جزر القمر - توجو)، لكن منتخب "الفراعنة" فشل في تحقيق أي انتصار حتى الآن بعد مرور جولتين بعد التعادل أمام كينيا (1-1) في برج العرب، ثم التعادل سلبيًا أمام جزر القمر.