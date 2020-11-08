شوقي: حددنا توقيت مباراتي البرازيل وكوريا.. ولا أناقش رأي البدري في مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بأنهم حددوا توقيت مباراتي البرازيل وكوريا الجنوبية ضمن استعدادات الفريق لأولمبياد طوكيو، ورفض منافشة رأي حسام البدري في مصطفى محمد.

وقال شوقي غريب في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "البرازيل على ستاد القاهرة في التاسعة مساء يوم 17 نوفمبر، وكوريا الجنوبية على ستاد السلام 12 نوفمبر."

وتابع: "أي لاعب من بين العناصر الخمسة الذين لن يسافروا مع منتخب مصر الأول إلى توجو لخوض المباراة الثانية سوف ينضم لنا من أجل اللعب ضد البرازيل."

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وأضاف: "منتخب البرازيل سوف يأتي إلى مصر بمجموعة مميزة للغاية تلعب في أفضل الأندية في أوروبا، وهدفنا دائما هو خوض مباريات قوية لمنح الثقة والخبرة للاعبين."

وتحدث عن أهمية استكمال الموسم قائلًا: "الدوري أفرز لنا عدد من اللاعبين المميزين بعد عودته في توقيت كورونا، ولا أعلم لو لم يلعب الدوري ماذا كنا سنفعل في الوقت الحالي ونحن نستعد للمتنخبات."

ورفض شوقي غريب إبداء رأيه في تصريحاته حسام البدري بشأن مصطفى محمد مهاجم الزمالك، بعدما قال في وقت سابق أن اللاعب بحاجة لمزيد من العمل.

واختتم قائلًا: "لا أتناقش مع حسام البدري في وجهة نظره بخصوص أي لاعب، لكن علاقتي بلاعبي فريقي جيدة وقوية للغاية، ولا تنقطع الاتصالات معهم، لأنني في النهاية أقدم هؤلاء اللاعبين بأفضل شكل ممكن للكرة المصرية، وكل لاعب لديه أمل كبير في الأولمبياد."