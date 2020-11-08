ناصر ماهر: أرفض المقارنة مع عبدالله السعيد

أكد ناصر ماهر لاعب الأهلي ان عند عودته للأهلي في مرة الأولى كان هناك مقارنات مع عبدالله السعيد، ولكن هناك فارق كبير من ناحية الخبرات وانه مازل مع للفريق الأول بالأهلي.

وقال ناصر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أن عبدالله السعيد شخصيته محترفة وفاصل

نفسه عن أي شئ خارج الكرة. وأتم أنه حتى وإن كان هناك جماهير تهتف ضده، هو أفضل لاعب في مصر.

كما اكد ناصر ماهر لاعب النادي الاهلي، ان ازمته مع كارتيرون مدرب الاحمر السابق بسبب مباراة الكرة الخماسية اخذت اكبر من حجمها.

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وقال ماهر "أزمة مشاركتي في مباراة كرة خماسية أخذت أكبر من حجمها شاركت لمدة 4 دقائق فقط ووقع علينا خصم كبير حينها والأزمة بدأت بدعوة من أحمد فتوح لاعب الزمالك.

وافصح: "كارتيرون قرصني في أذني بعد أزمة مباراة الكرة الخماسية" ثم استبعدني من مباراة حوريا كوناكري في افريقيا

واردف: وبعدما تحدثت مع محمد يوسف علمت أن استبعادي ليس لقرار فني ولكن عندما قابلت كارتيرون وقلت له good luck رأى انني مستهتر