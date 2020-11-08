ناصر ماهر يعلق على عودته للأهلي

أكد ناصر ماهر لاعب الأهلي أنه سعيد بعودته للأهلي واردت اثبات نفسي وتحديت نفسي بالعودة للفريق من جديد منذ بداية الموسم.

واشار ناصر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى انه كان يعلم أنه سيعود مرة أخرى لكن لم أتوقع العودة الآن.

واضاف أن بيراميدز تواصلوا معه بشكل شخصي لكنه كان يرغب بالاستمرارية والمشاركة بشكل أكثر

لذلك فضلت عرض سموحة. واضاف انه يعلم أن بيراميدز مازال يريد ضمي وبالنسبة لي نادي محترم لكن الأهلي هو بيتي وعيشت فيه أكثر من عائلتي.

وأتم أن الأهلي أكبر نادي في افريقيا والاولية دائما له.

اكد ناصر ماهر لاعب النادي الاهلي ان سموحة كان يطمح في انهاء الموسم بالمربع الذهبي حيث

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قال "سموحة كان يطمح في الحصول على المركز الخامس للمشاركة في البطولة العربية" واردف: فرج عامر يتعامل معي بشكل مختلف ويثق في بدرجة كبيرة.

واشار: تدربت على يد مدربين كبار مثل حسام حسن وحماده صدقي وأحمد سامي وكنت أسعى للظهور بشكل أفضل هذا الموسم مع سموحة.

وافصح: حسام حسن كان يعرفني وقال إنه كان يتابعني منذ كنت في الناشئين. واتم: بذل الجهد وتنفيذ تعليمات المدرب أهم من الأرقام في كرة القدم، الأرقام مهمة في كرة القدم لكنها ليست كل شئ