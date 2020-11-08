ناصر ماهر يعلق على عودته للأهلي

أكد ناصر ماهر لاعب الأهلي أنه سعيد بعودته للأهلي واردت اثبات نفسي وتحديت نفسي بالعودة للفريق من جديد منذ بداية الموسم.
واشار ناصر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى انه كان يعلم أنه سيعود مرة أخرى لكن لم أتوقع العودة الآن.
واضاف أن بيراميدز تواصلوا معه بشكل شخصي لكنه كان يرغب بالاستمرارية والمشاركة بشكل أكثرلذلك فضلت عرض سموحة. واضاف انه يعلم أن بيراميدز مازال يريد ضمي وبالنسبة لي نادي محترم لكن الأهلي هو بيتي وعيشت فيه أكثر من عائلتي.
وأتم أن الأهلي أكبر نادي في افريقيا والاولية دائما له.
اكد ناصر ماهر لاعب النادي الاهلي ان سموحة كان يطمح في انهاء الموسم بالمربع الذهبي حيث
واشار: تدربت على يد مدربين كبار مثل حسام حسن وحماده صدقي وأحمد سامي وكنت أسعى للظهور بشكل أفضل هذا الموسم مع سموحة.
وافصح: حسام حسن كان يعرفني وقال إنه كان يتابعني منذ كنت في الناشئين. واتم: بذل الجهد وتنفيذ تعليمات المدرب أهم من الأرقام في كرة القدم، الأرقام مهمة في كرة القدم لكنها ليست كل شئ
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