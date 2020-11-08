شوقي غريب : تواجد محمد صلاح مع المنتخب الاوليمبي مثل مشاركة نيمار مع البرازيل

تحدث شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن اختياراته في قائمة الفراعنة من أجل خوض لقائي البرازيل وكوريا الجنوبية".
وقال شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "هناك 5 لاعبينانضموا إلى المنتخب الأول وهم أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وأحمد أبو الفتوح ومصطفى محمد".
وتابع: " قمت بضم عدد من اللاعبين الذين تألقوا مع فرقهم خلال الفترة الماضية بالاضافة
وعن مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في طوكيو: " ليفربول صاحب القرار فى مشاركة محمد صلاح مع مصر فى الأولمبياد".
وتابع: "محمد صلاح لاعب كبير واستدعاء صلاح للمنتخب الأولمبي مثل استعارة منتخب البرازيل بنيمار".
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