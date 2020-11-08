سموحة يعلن عودة ناصر ماهر وصلاح محسن للأهلي

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عودة ناصر ماهر وصلاح محسن إلى صفوف الأهلي في الموسم الجديد بشكل رسمي. وقال فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الأهلي أبلغ ناصر ماهر وصلاح محسن بالعودة في الموسم الجديد". وتابع: "الثنائي مميز وقدم مستوى متميز مع سموحة وكنت أتمنى استمرارهم وأتمنى لهم التوفيق دائمًا". أتمنى استمرارهم وأتمنى لهم التوفيق دائمًا". كما كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف محمد عبدالمنعم، مدافع النادي الأهلي المعار إلى صفوف سموحة حتى نهاية الموسم المقبل. وقال " اتفقنا مع الأهلي علي استمرار محمد عبد المنعم في الموسم الجديد". Advertisements وتابع: "محمد عبدالمنعم لاعب كبير وإضافة لنادي سموحة". كما كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة التعاقد مع أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي، في الموسم الجديد خاصة بعد طلب الأهلي عودة صلاح محسن. وقال فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: " نفاوض الأهلي لضم احمد ريان لتعويض رحيل صلاح محسن". وتابع: "أحمد ياسر ريان مهاجم جيد وكبير وسيكون له مستقبل باهر وأتمنى ضمه لصفوف الفريق السكندري".

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