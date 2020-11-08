رئيس أسوان يكشف استعدادات الفريق للموسم الجديد

كشف اللواء أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، عن أخر تطورات صفقات واستعدادات النادي الجنوبي قبل بداية الموسم الجديد. وقال أحمد سليمان حسام حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "حسمنا عدد من اللاعبين للتعاقد معهم ومنعم 4 لاعبين من إنبي سنقوم باستعارتهم". يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "حسمنا عدد من اللاعبين للتعاقد معهم ومنعم 4 لاعبين من إنبي سنقوم باستعارتهم". وتابع: "لم نفاوض لاعبين من الأهلي أو الزمالك حتى الآن ولكننا سنعقدالصفقات التي محتاجها". وأتم: "أسوان يقيم معسكر في المركز الأولمبي في الوقت الجاري استعدادًا للموسم الجديد وسنخوض مبارياتنا في استاد أسوان وتعاقدنا مع شركة لإصلاح الملعب وتجهيزه بالشكل الأمثل".

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