هيرفي رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفنى للمنتخب السعودي عن قائمة الأخضر لمواجهة منتخب جامايكا وديا.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي كالأتى : حراسة المرمى : محمد اليامي، عبدالله العو، حبيب الوطيان. خط الدفاع : عبدالله

مادو، زياد الصحفى، محمد خبراني، حسان التمبكتي، أحمد الشراحيلي، سعيد الربيعي، علي البليهي، ياسر الشهرني سلطان الغنام، محمد البريك. خط الوسط : عبدالله الحسون، سلمانالفرج، محمد كنو، عبدالإله، تركي العمار، عبدالمجيد الصليهم، حسين المقهوي، سالم الدوسري، أيمن يحيي، هتان باهبري، نواف العابد. خط الهجوم : عبد الفتاح آدم، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

من المقرر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب جامايكا يومي ١١،١٧ من شهر نوفمبر الجاري.