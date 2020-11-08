هيرفي رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفنى للمنتخب السعودي عن قائمة الأخضر لمواجهة منتخب جامايكا وديا.
وجاءت قائمة المنتخب السعودي كالأتى : حراسة المرمى : محمد اليامي، عبدالله العو، حبيب الوطيان. خط الدفاع : عبداللهمادو، زياد الصحفى، محمد خبراني، حسان التمبكتي، أحمد الشراحيلي، سعيد الربيعي، علي البليهي، ياسر الشهرني سلطان الغنام، محمد البريك. خط الوسط : عبدالله الحسون، سلمان
من المقرر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب جامايكا يومي ١١،١٧ من شهر نوفمبر الجاري.
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