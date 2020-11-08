اخبار الرياضه

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم HD.. بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يوتيوب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يواجه منافسه على اللقب مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بعد ظهر يوم الأحد في مسابقة قد تنتهي في النهاية إلى معركة بين دفاع بطل الممتاز غير المعهود وهجوم أصحاب الأرض المرصع بالنجوم.

 

ربما كان فريق يورغن كلوب يتمتع بأقوى دفاع في الدوري الممتاز

خلال الموسمين الماضيين - حيث تلقى 22 و 33 هدفًا فقط في 2018-19 و2019-20 على التوالي - لكن خط الدفاع القوي هذا تبخر هذا الموسم.

 

Advertisements

يشعر ليفربول بالقلق من أنه سمح بتسجيل 15 هدفًا في مبارياته

السبع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ، بقدر ما تم شحنه في أول 26 مباراة في الدوري الممتاز الموسم الماضي. في الواقع ، هذا هو أكبر عدد من المباريات التي تلقاها الريدز في سبع مباريات في موسم الدوري منذ 1964-65 ، في حين أن وست بروميتش الصاعد حديثًا فقط هو الذي سمح بالمزيد حتى الآن هذا الموسم.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم HD.. بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا