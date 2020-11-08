مشاهدة مباراة ليفربول اليوم HD.. بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يوتيوب

يواجه ليفربول منافسه على اللقب مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بعد ظهر يوم الأحد في مسابقة قد تنتهي في النهاية إلى معركة بين دفاع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز غير المعهود وهجوم أصحاب الأرض المرصع بالنجوم.

ربما كان فريق يورغن كلوب يتمتع بأقوى دفاع في الدوري الممتاز

خلال الموسمين الماضيين - حيث تلقى 22 و 33 هدفًا فقط في 2018-19 و2019-20 على التوالي - لكن خط الدفاع القوي هذا تبخر هذا الموسم.

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يشعر ليفربول بالقلق من أنه سمح بتسجيل 15 هدفًا في مبارياته

السبع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ، بقدر ما تم شحنه في أول 26 مباراة في الدوري الممتاز الموسم الماضي. في الواقع ، هذا هو أكبر عدد من المباريات التي تلقاها الريدز في سبع مباريات في موسم الدوري منذ 1964-65 ، في حين أن وست بروميتش الصاعد حديثًا فقط هو الذي سمح بالمزيد حتى الآن هذا الموسم.