حسام البدري يحسم مصير شارة قيادة المنتخب

كشف حسام البدري مدرب منتخب مصر الأول، مصير شارة قيادة الفراعنة، وذلك قبل خوض مباراتي توجو بتصفيات أمم أفريقيا.

وقال البدري خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " شارة قيادة المنتخب

الوطني ستكون بالأقدمية".

وكان الجهاز الفني للمنتخب قرر استبعاد أحمد فتحي من قائمة الفراعنة، ما أثار الجدل حول مصير شارة القيادة.

وتطرق البدري في حديثه عن

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نهائي افريقيا بين الزمالك والاهلي، " مصر تعيش فترة إيجابية على الصعيد الكروي بتأهل الزمالك والاهلي للنهائي الافريقي لاول مرة".

واتم " اتمنى أن يسمح الكاف بحضور جماهيري في نهائي افريقيا".

ويصطدم الزمالك بالاهلي في نهائي افريقيا لاول مرة يوم 27 من الشهر الجاري.