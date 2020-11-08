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حسام البدري يحسم مصير شارة قيادة المنتخب

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كشف حسام البدري مدرب منتخب مصر الأول، مصير شارة قيادة الفراعنة، وذلك قبل خوض مباراتي توجو بتصفيات أمم أفريقيا.

وقال البدري خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " شارة قيادة المنتخب

الوطني ستكون بالأقدمية".

وكان الجهاز الفني للمنتخب قرر استبعاد أحمد فتحي من قائمة الفراعنة، ما أثار الجدل حول مصير شارة القيادة.

وتطرق البدري في حديثه عن

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نهائي افريقيا بين الزمالك والاهلي، " مصر تعيش فترة إيجابية على الصعيد الكروي بتأهل الزمالك والاهلي للنهائي الافريقي لاول مرة".

واتم " اتمنى أن يسمح الكاف بحضور جماهيري في نهائي افريقيا".

ويصطدم الزمالك بالاهلي في نهائي افريقيا لاول مرة يوم 27 من الشهر الجاري.

 

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