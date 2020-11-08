بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي

يواجه ليفربول منافسه على اللقب مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بعد ظهر يوم الأحد في مسابقة قد تنتهي في النهاية إلى معركة بين دفاع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز غير المعهود وهجوم أصحاب الأرض المرصع بالنجوم.
ربما كان فريق يورغن كلوب يتمتع بأقوى دفاع في الدوري الممتاز
يشعر ليفربول بالقلق من أنه سمح بتسجيل 15 هدفًا في مبارياته
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