ليفربول vs مان سيتي | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم Manchester City vs liverpool

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر الآن، حيث يلتقي الفريقين في ثامن أسابيع الدوري الإنجليزي الممتاز 2021، ويشهد ملعب استاد الاتحاد صراع قوي في وقت مبكر من البرميرليج بين أثنين من أعتي فرق الكرة الإنجليزية، حيث يعتبر الفريقين في منافسة شرسة هذا الموسم بعد أن حصل الريدز علي لقب الموسم الماضي علي حساب سيتي، لهذا سنوفر لكم بث مباشر ليفر

والسيتي اليوم Manchester City vs liverpool live.

يمكنكم مشاهدة ماتش ليفربول مباشر اليوم أمام السيتي، حيث ينطلق اللقاء مساء يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020، ويكون اللقاء في تمام الساعة

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16:30 بتوقيت غرينتش، كما ينطلق اللقاء في تمام الساعةالخامسة ونصف مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، وينطلق اللقاء في تمام الساعةالسادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويكون توقيت المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين والأردن، بينما ينطلق اللقاء بتمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يمكنكم متابعة المباراة من خلال العديد من القنوات، ونرفق لكم الآن القنوات التي تنقل ماتش الليفر والسيتي بتعليق عربي كالآتي:-

beIN Sports HD 1

رؤوف خليف

beIN Sports HD 2

رؤوف خليف

beIN Sports 4K

رؤوف خليف

Setanta Sports Euro Asia

Sky Sports Main Event UK

Sport TV 2 Potugal

beIN Sports HD 11 EN

Sky Sport 1 HD Germany