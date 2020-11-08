بالأرقام | مدرب الهلال “لوشيسكو” يتفوق على المُرشح المحتمل لتدريب النصر

اختارت إدارة نادي النصر السعودي الدخول في مفاوضات جادة مع مدرب سقط كثيرًا في مواجهاته المباشرة أمام رازفان لوشيسكو – مدرب الغريم التقليدي الهلال – أثناء تواجدهما معًا في الدوري الروماني الممتاز قبل سنوات قليلة.

وتناقلت العديد من المواقع والصحف الرومانية أنباء اقتراب النصر السعودي من التعاقد مع المدرب دان بيتريسكو خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، المُهدد بالإقالة بعد تدهور نتائج الفريق في افتتاح الموسم الكروي الجديد.

وتلقى النصر 3 خسائر متتالية في أولى جولات الدوري السعودي (دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، كما عاد من قطر يجر أذيال الخيبة بالخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد بيرسيبوليس الإيراني بفارق ركلات الجزاء بعد أن كان متقدمًا في النتيجة 1/صفر.

ويعمل المرشح المحتمل لخلافة روي فيتوريا مع فريق كلوج الروماني، لكن الأنباء الواردة من رومانيا تؤكد أنه في طريقه للرحيل عقب هزيمة فريقه بخماسية نظيفة أمام روما أول أمس الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات الدوري الأوروبي، في ظل تلقيه عرضًا مغريًا من إدارة نادي النصر السعودي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة النصر تقدمت بعرض تجاوز حاجز الـ 2.5 مليون يورو للمدرب الروماني، مع دفع الشرط الجزائي في عقد بيتريسكو مع كلوج والبالغ قيمته 500 ألف يورو.

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لوشيسكو ضد بيتريسكو

بالنظر إلى المواجهات المباشرة بين مدرب الهلال الحالي ومدرب النصر المُحتمل، تميل الكفة نحو رازفان لوشيسكو أمام بيتريسكو في 7 مباريات بينهما.

استطاع بيتريسكو التفوق على مدرب الهلال مرة واحدة فقط، في 27 نوفمبر 2005 ضمن منافسات الدوري الروماني، بينما كان الانتصار حليفًا لرازفان لوشيسكو في 3 مناسبات، وسيطر التعادل على 3 مباريات أخرى بين الطرفين.

هل المدرب الروماني الحل الأمثل؟

سؤال يطرح نفسه حاليًا في الشارع الرياضي السعودي، هل المدرب الروماني هو الحل الأمثل للنصر، خاصةً أن الغريم التقليدي “الهلال” قد استعان بخدمات الروماني رازفان لوشيسكو في صيف عام 2019، واستطاع المدرب قيادة الزعيم نحو التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني، وبعدها حقق المركز الرابع في كأس العالم للأندية، ولقب الدوري السعودي قبل أن يبلغ نهائي كأس ملك السعودية أمام النصر.

هذه النجاحات يبدو وأنها دفعت إدارة النصر لمحاولة التعاقد مع مدرب روماني، يقوم بتصحيح مسار الفريق في بطولة الدوري، بعد البداية المُخيبة وخسارة أول 3 مباريات تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا.