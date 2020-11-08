إدارة النصر السعودي في موقف مُحرج أمام الجمهور ووسائل الإعلام

وضعت إدارة نادي النصر السعودي نفسها في موقف حرج أمام الجمهور ووسائل الإعلام المحلية، أثناء البحث عن مدرب جديد يخلف المدرب الحالي، البرتغالي روي فيتوريا.

المُرشح الأوفر حظًا لخلافة روي فيتوريا في تدريب النصر “دان بيتريسكو” الذي يعمل حاليًا كمدير فني لنادي كلوج الروماني، تلقى خسارة فادحة في الوقت الذي بدأت فيه تقارير وأخبار ارتباط اسمه بالنصر، حيث سقط فريقه بخمسة أهداف دون رد حين حل ضيفًا على روما الإيطالي في ملعب الأولمبيكو.

وأكدت العديد من المواقع والصحف الرومانية أن المدرب المذكور في طريقه للرحيل عن كلوج الروماني عقب تلك الهزيمة القاسية ليلة أول أمس الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي.

وأوضحت نفس المصادر أن دان بيتريسكو لديه عرضًا مغريًا من إدارة نادي النصر السعودي، التي بدأت بالفعل البحث عن بديل للتقني البرتغالي روي فيتوريا.

ويبحث النصر عن التعاقد مع مدرب آخر وطرد البرتغالي روي فيتوريا، بعد تدهور نتائج الفريق في افتتاح الموسم الحالي، حيث تلقى 3 خسائر متتالية في أولى جولات الدوري السعودي (دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين).

عرض مُغري

بحسب ما أوردته صحيفة “digisport” الرومانية، فإن النصر قدم عرضًا مغريًا للمدرب دان بيتريسكو، براتب سنوي يتجاوز الـ 2.5 مليون يورو، وأشارت إلى أن أن النادي السعودي على استعداد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب مع كلوج، والبالغ قيمته 500 ألف يورو.

Advertisements

وأضاف المصدر ذاته “بعد المباراة مع غاز ميتان من المرحلة السابقة في الدوري الروماني، قال دان بيتريسكو إنه يريد مغادرة سي إف آر كلوج بعد المباراة مع روما مهما كانت النتيجة. الآن المعلومات الواردة تؤكد أن النصر ودان بيتريسكو سيلتقيان في الأيام المقبلة للتفاوض بشأن انتقال محتمل للمدرب إلى السعودية“.

الرحيل يقترب

كتبت صحيفة “prosport” الرومانية “المدرب دان بيتريسكو على بعد خطوة واحدة من مغادركلوج. النصر السعودي على استعداد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب، بالإضافة إلى الراتب الرائع الذي سيحصل عليه سنويا.

وأضافت “عانى كلوج من فشل ذريع أمام روما، ولم يخجل دان بيتريسكو من مهاجمة قادة النادي مرة أخرى. على الرغم من حقيقة أنه عاد إلى نبرة أكثر هدوءًا بعد تصريحاته المثيرة عقب مباراة جاز ميتان، إلا أن العلاقة بين بيتريسكو وإدارة كلوج لم تعد دافئة”.

ماذا قال بيتريسكو عقب خماسية روما؟

تحدث المدرب المطلوب في النصر عقب الهزيمة المذلة أمام روما، وقال عقب اللقاء “قائمتنا ضعيفة للغاية، ولهذا السبب لا توجد فرص لدينا للتأهل، إذا حققنا النتائج الإيجابية، فستكون معجزة. لا يوجد شيء يمكننا القيام به”.

وتابع بيتريسكو “لا أرى ما يمكننا القيام به في المستقبل، فاللاعبون الذين نريد الاستعانة بهم ليسوا متعاقدين، ولم يلعبوا كرة القدم منذ ثلاثة أشهر. حذرت من أنه ليس لدي لاعبين ، لقد شوهد هذا في مباراة روما”.

وحقق بيتريسكو بطولة الدوري الروماني مرتين مع كلوج، خلال ولايتين، الأولى كانت من يونيو 2017 إلى يونيو 2018، والثانية الحالية منذ مارس 2019 وحتى الآن، ويرتبط المدرب مع ناديه بعقد حتى 2022.