طرح صانع ألعاب نادي الزمالك السابق “خالد الغندور” فكرة مثيرة للدهشة أثناء تقديم برنامجه على قناة نادي الزمالك، تتعلق بأفضلية المهاجم الشاب “مصطفى محمد” على أسطورة البرتغال وريال مدريد ومانشستر يونايتد “كريستيانو رونالدو” في الضربات الرأسية، وهو ما أثار الكثير من الجدل في وسائل الإعلام المصرية.

التصريحات الغريبة من مذيعي ومقدمي البرامج في قناة الزمالك، لا تتوقف أبدًا، لا سيما بعد أي مباراة كبيرة تنتهي بفوز الفارس الأبيض.

في الموسم قبل الماضي، نال تصريح خالد الغندور بأحقية الزمالك في اللعب مع أندية الدوري الإسباني موجة سخرية عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما سقط الفريق في نهاية الموسم، وخسر بطولة الدوري المصري، الأمر نفسه يخص وصف قناة الزمالك للاعب محمود علاء بسيرخيو راموس العربي.

وبعد انتصار الزمالك على الرجاء البيضاوي بنتيجة (1/3) في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي شهد تسجيل مصطفى محمد لهدف رأسي جميل بعد تغلبه على المدافع الدولي المغربي “بدر بانون“، خرج خالد الغندور بتصريح يؤكد فيه أن مصطفى محمد أفضل من رونالدو في التعامل مع الكرات العرضية، رغم أن اللاعب الذي لم يتجاوز بعد عامه ال23 يلعب أول مواسمه مع الزمالك، ولم يمثل بعد منتخب مصر الأول.

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وقال خالد الغندور “مع كامل احترامي لكريستيانو رونالدو لكن نحن لدينا مصطفى محمد وهو من أفضل لاعبي العالم في ضربات الرأس”.

وكان مصطفى قد سجل هذا الهدف بعدما استقبل كرة عرضية أرسلها زميله أحمد سيد زيزو من على الرواق الأيمن، ثم عاد وسجل الهدف الثالث والثاني له بعدما انفرد بالحارس المغربي محمد أبوعميرة بعد تمريرة من فرجاني ساسي.

ترى هل نجم الزمالك “مصطفى محمد” أفضل من كريستيانو رونالدو في ضربات الرأس كما قال خالد الغندور؟