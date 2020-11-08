إعلان بيتريسكو الرحيل يُقربه من خلافة روي فيتوريا في النصر السعودي

صارت أيام المدرب البرتغالي روي فيتوريا معدودة على رأس الجهاز الفني لنادي النصر السعودي، إذا ما استمرت نتائجه المتواضعة في مرحلة ما بعد انتهاء العطلة الدولية المقبلة.

وفاز النصر على القادسية في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم السبت، لكن إدارة النصر لا تزال تُفكر بجدية في البديل المناسب، وقد لا تنتظر حتى يخسر الفريق أمام الهلال في نهائي كأس ملك السعودية.

ونقلت صحيفة جازيتا سبورت الرومانية تصريحات واضحة للمدرب دان بيتريسكو، الذي ارتبط اسمه في الساعات الماضية بإمكانية تولي قيادة النصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، وذلك بعد تدهور نتائج فارس نجد خلال الفترة الماضية على الصعيد المحلي والقاري.

وكشف المدرب الروماني المخضرم دان بيتريسكو استعداده لمغادرة تدريب فريقه الحالي كلوج الروماني، عقب مواجهة روما في إطار مباريات بطولة الدوري الأوروبي، مشددًا على أنه لا يريد الاستمرار في تدريب هذا النادي.

عرض بقيمة 3 مليون يورو

أكدت الصحافة الرومانية كذلك أن دان بيتريسكو، المدير الفني لكلوج الروماني، تلقى عرضًا قويًا من نادي النصر السعودي من أجل تولي القيادة الفنية للفريق السعودي نظير ثلاثة ملايين يورو سنويًا.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “جازيتا سبورت” الرومانية فإن “بيتريسكو يراوغ إدارة كلوج الروماني؛ لضمان عدم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ نحو مليوني يورو”.

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وأضافت “النصر من أغنى الأندية في السعودية، ويمر بموسم كارثي في المسابقة، يمكن أن يدفع راتبًا سنويًا للمدرب الجديد يبلغ نحو ثلاثة ملايين يورو. الوصل الإماراتي هو الآخر يرغب في التعاقد مع بيتريسكو، علمًا بأن الفريق يحتل مركز متأخر في دوري يضم 14 فريقًا وسيدفع الوصل أقل من مليوني إلى 2.5 مليون يورو كحد أقصى”.

واختتم المصدر الروماني “هاتف المدرب لا يتوقف عن الرسائل التي تصل له بعروض شبه يومية، ولكنه لم يقرر حتى الآن مصيره في الفترة المقبلة”.

لماذا يرحل فيتوريا عن النصر السعودي؟

من السهل بالنسبة لجمهور نادي النصر السعودي الإجابة على هذا السؤال، فقد تعرض فريقهم للخسارة في أول 3 مباريات ببطولة الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، وقبلها ودع الفريق بطولة دوري أبطال آسيا من نصف النهائي أمام بيرسيبوليس الإيراني بركلات الترجيح.

وتولى فيتوريا قيادة النصر في شهر فبراير من عام 2019، وتُوج ببطولة الدوري السعودي 2019، وكأس السوبر المحلي 2020، ولكن حدث تدهور كبير في النتائج خلال الفترة الماضية، وربما تشهد فترة التوقف الدولي قرارًا خطيرًا في مستقبل الفريق الذي يستعد لمواجهة الهلال في ديربي الرياض نهاية نوفمبر الجاري.

وقاد فيتوريا النصر حتى الآن في 77 مباراة بمختلف البطولات والمسابقات، وفاز 51 مرة، وتعادل 11 مرة، وتعرض للخسارة 15 مرة، أحرز معه الفريق 178 هدفًا في مختلف المسابقات وتلقت شباكه 83 هدفًا.