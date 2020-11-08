الهلال يتصدر الدوري السعودي بفضل رسالة وبادرة مميزة في الدمام!

تصدر الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2021/2020 برصيد 10 نقاط بعدما حقق الفوز 2/0 خارج قواعده أمام الإتفاق في الجولة الرابعة، ويتبعه الشباب في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط.

واستقبلت شباك الهلال هدف واحد في 4 مباريات، بينما اهتزت شباك الشباب بأربعة أهداف، علمًا بأنه متفوق على الهلال في عدد الأهداف المسجلة بهدفين.

وتلقى الهلال مساعدات مميزة قبل ساعات من مواجهة الاتفاق، فقد حرص لاعبه السابق “سلطان بن نصيب” على توجيه رسالة خاصة إلى الفريق، كما أعلن عضو الشرف الذهبي للهلال “حمد بن حمود الحماد” عن تكفله بنفقات المعسكر في الدمام.

وأكد سلطان بن نصيب من خلال تغريدة في موقع تويتر على أهمية تحقيق الفوز أمام الإتفاق، مشيرًا إلى أن رفاق وليد آزارو ضمن أهم أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

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وكتب بن نصيب “يخوض الهلال مباراة مهمة ضد فريق الاتفاق الذي لديه لاعبين أجانب ومحليين مميزين ويلعب على أرضه والمباراة مفصلية في مسيرة الزعيم نحو الانتصارات للتربع على الصدارة بإذن الله. أتمنى من لاعبي الزعيم استغلال الفرص أمام الاتفاق لكسب 3 نقاط بحول الله وربي معاك يا زعيم”.

أما حمد بن حمود الحماد فقد أعلن تكفله بمصاريف معسكر وإقامة بعثة الهلال في الدمام يومي السبت والجمعة.

وسيحل النصر ضيفًا على الهلال في ديربي الرياض يوم 23 نوفمبر المقبل، في أول جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقب انتهاء العطلة الدولية.