العنبري: الشارقة تراجع بعد التسجيل في شباك الجزيرة

عبر عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة الإماراتي عن سعادته بتحقيق الفوز الخامس على التوالي في دوري الخليج مهنئًا لاعبيه بالفوز على الجزيرة بهدف دون رد في الجولة الخامسة اليوم السبت.

قال العنبري الذي يعتبر أول مدرب في تاريخ الدوري الإماراتي يحقق هذه السلسلة من الانتصارات المتتالية في بداية الدوري للموسم الثالث على التوالي ” أهنئ لاعبي فريقي في البداية على الفوز وأتمنى الأستمرار بشكل أفضل خلال الفترات المقبلة”.

وأضاف العنبري:” بدأ الشارقة بشكل جيد لكن تراجعنا بعد تسجيل هدفًا في الشوط الأول، ولازمنا التوفيق في تصديات حارس المرمى عادل الحوسني لعدد من الكرات الحاسمة والمهمة على مدار شوطي المباراة، لكم لم يحالفنا الحظ في كرتين واحدة أرتطمت بالقائم وأخرى بالعارضة”.

من جانبه يرى عادل الحوسني حارس مرمى فريق الشارقة أن هدف فريقه من كل مباراة هو حصد النقاط الثلاث مهما كانت الظروف، قائلًا:” صحيح أننا لم نظهر بالشكل المطلوب على مدار شوطي المباراة، ولكن المهم في مثل هذه المباريات الكبيرة أن نحقق النقاط الثلاث، ونحن نعلم أننا نلعب أمام فريق بحجم وقوة نادي الجزيرة“.

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وأضاف عادل الحوسني ندخل كل مباراة بهدف الأنتصار، ونتعامل مع كل مباراة على حده، ونعلم صعوبة المشوار وقوة البطولة، لكننا بالفعل جاهزون وقادرون على مواصلة اسعاد جماهيرنا”.

وأشاد حارس مرمى الشارقة بمدرب الإماراتي عبدالعزيز العنبري قائلًا:” يستحق الإشادة لانه يتعامل معنا في النهاية بشكل رائع، وهو صديق لجميع اللاعبين ونكن له كل حب وتقدير وهو من الكفاءات العالية في مجال التدريب”.

وقد استطاع فريق الشارقة تحقيق الفوز على الجزيرة بهدف سجله البرازيلي ايجور كورونادو من ضربة جزاء في الدقيقة 38 ليرفع الشارقة رصيده إلى 15 نقطة من خمس مباريات منفردًا بصدارة الدوري.

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