الرمادي: عجمان واجه سوء حظ خلال مباراته أمام بني ياس بالدوري الإماراتي

أكد المصري أيمن الرمادي مدرب فريق عجمان الإماراتي أن فريقه لعب مباراة صعبة أمام بني ياس في الجولة الخامسة من دوري الخليج التي جرت اليوم السبت وانتهت بالتعادل السلبي.
وقال الرمادي:” لعبنا المباراة في غياب 60 بالمئة من قوام الفريق لأسباب مختلفة منها الإصابات الغريبة، وأن التعادل اليوم يمنح لاعبي فريقي نقطة معنوية مهمة للغاية في ظل هذه المعاناة”.
وأضاف:” عجمان لم يكن محظوظًا في تسجيل الأهداف ولا أعرف سبب إلغاء الهدف، لقد قمنا بتغيير أسلوب اللعب بسبب الغيابات ونجحنا في المهمة الصعبة”.
وقال الروماني دانيال إيسايلا مدرب بني ياس: فريقي حالفه الحظ في إلغاء الهدف ولعبنا مباراة صعبة أمام عجمان بعدما أرتكبنا عددًا من الأخطاء”.
وتابع:” ليس من السهل أن نلعب أمام الجزيرة وبعد ثلاثة أيام نواجه عجمان بملعبه، والموسم سيكون ملتهبا بين كل الفرق المشاركة سواء في المقدمة او الوسط او المؤخرة”.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين التي تنتهي فيها المباراة بتعادل سلبي دون أن ينجح أي منهما في إحراز أي هدف، علمًا أن بني ياس سبق وأن نجح في هز شباك عجمان في كل المواجهات السابقة التي جمعت بينهما عبر تاريخ دوري المحترفين.
وبعد مرور خمس جولات من المسابقة لم ينجح عجمان في تحقيق فوزه الأول حتى الآن، بعد تعادله مرتين وتلقيه ثلاث خسائر، في حين يعد هذا هو التعادل الأول لبني ياس بعد ثلاثة انتصارات وخسارة وحيدة.
وشهدت المباراة الأستعانة بتقنية الفيديو “فار” خلال الشوط الأول لتصحيح قرار احتساب هدفًا لمصلحة فريق عجمان عبر لاعبه أبو بكر تراوري وبعد التشاور مع عادل النقبي حكم اللقاء، تم إلغاء الهدف نظرًا لتسلل اللاعب.
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