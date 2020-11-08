باريس سان جيرمان يواصل صحوته المحلية بثلاثية في شباك رين 

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه رين بثلاثية دون رد، مساء اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.



ويدين وصيف أوروبا بهذا الانتصار لنجمه الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، الذي صنع الهدف الأول لمويس كين ثم سجل "ثنائية" في الدقائق (11 و21 و73).



ورفع العملاق الباريسي رصيده إلى 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية ليتربع على الصدارة، بينما تجمد رصيد رين عند 18 نقطة ليصبح مهددا بفقدان المركز الثالث.



وسار اللقاء في اتجاه واحد نحو مرمى رين، حيث ضغط الفريق الباريسي بقوة منذ البداية، وسجل هدفا مبكرا لمويس كين بتسديدة في الزاوية اليمنى.



وكاد دي ماريا أن يضاعف النتيجة بتسديدة تصدى لها القائم الأيسر، بينما صوب لياندرو باريديس كرة بجوار القائم الأيمن لفريق رين.



وخسر توماس توخيل مدرب الفريق الباريسي تبديلين، بسبب إصابة الثنائي إدريسا جايي وتيلو كيرير، ليشارك مكانهما رافينيا ألكانتارا وميتشل بيكر.



ورغم هذا الارتباك الفني والغيابات العديدة، إلا أن بي إس جي أثبت جدارته بهدف ثان سجله دي ماريا، بلمسة ذكية بعد تمريرة من أندير هيريرا.



في المقابل، كان رين أليفا للغاية، ولم يهدد مرمى نافاس سوى على فترات متباعدة برأسيات نزونزي، ومحاولة لجيراسي تصدى لها الكوستاريكي.



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ومر الشوط الثاني هادئا للغاية، بدأه توماس توخيل بتبديل لتنشيط الصفوف بإشراك كولين داجبا مكان فلورينزي، ثم دانيلو بيريرا مكان مويس كين.



ورد عليه جولين ستيفان مدرب رين بإشراك البدلاء الأربعة مارتن تيرير وكليمنت جرينييه وأدريان هانو ورومان ديل كاستييو.



إلا أن الضيوف بلا حول أو قوة، ولم تشكل محاولات الثنائي مارتن تيرير وجيراسي الخطورة الكافية على مرمى الحارس الكوستاريكي.



ووسط هدوء تام، فاجأ آنخيل دي ماريا الجميع بتسديدة أرضية خدعت حارس رين ودخلت الشباك، ليعزز حامل اللقب تفوقه بهدف ثالث، بعدها تصدى جوميس لتسديدة رائعة من ألكانتارا.

بهذا الفوز استعاد العملاق الباريسي توازنه نسبيا بعد الخسارة أمام لايبزيج، (1-2)، يوم الأربعاء الماضي في دوري الأبطال، مواصلا صحوته المحلية للجولة الثامنة على التوالي.

المصدر: موقع كورة