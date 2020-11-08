أتلتيكو مدريد يستعرض أمام قاديش برباعية ويتصدر مؤقتاً

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً كبيراً على ضيفه قاديش 4-صفر اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل كل من البرتغالي جواو فيليكس (8 و90) وماركوس لورنتي (22) والأوروغوياني لويس سواريز (51) أهداف فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.



وصعد أتلتيكو مدريد (المنقوص من مباراتين) إلى صدارة "الليغا" مؤقتاً بـ17 نقطة بعد أن حقق 5 انتصارات وتعادلين.



ويحتل قاديش الصاعد إلى دوري الأضواء المركز السادس بـ14 نقطة من 4 انتصارات، كان أهمها في أرض ريال مدريد بهدف دون رد في الجولة السادسة، وتعادلين و3 هزائم.



وافتتح فيليكس التسجيل إثر خروج خاطئ للحارس الأرجنتيني خيريمياس ليديسما من مرماه لالتقاط الكرة التي سقطت أمام يورنتي رفعها إلى داخل المنطقة تابعها الدولي البرتغالي رأسية في المرمى الفارغ (8).



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وسجل يورنتي الذي استدعاه مدرب "لا روخا" لويس أنريكي إلى المنتخب لفترة التوقف الدولية التي تنطلق الاثنين، الهدف الثاني عندما وصلته الكرة داخل المنطقة تابعها بيمناه في أسفل الزاوية اليسرى (22).



ورفع قاديش ايقاعه في الشوط الثاني من دون أن ينجح في هز الشباك، وسجل سواريز الهدف الثالث بتمريرة من فيليكس في العمق إلى داخل المنطقة تابعها زاحفة بيسراه في الزاوية اليسرى (51).



واختتم الجوهرة البرتغالية التسجيل عندما وصلت كرة خلف المدافعين إلى الأرجنتيني أنخل كوريرا فروضها بصدره جميلة قبل أن يمررها إلى فيليكس الذي روضها بدوره بصدره وتابعها على الطائر على يمين الحارس (90).

المصدر: بي إن سبورت