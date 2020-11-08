بايرن ميونخ يحسم الكلاسيكو ومعركة الصدارة أمام دورتموند

قلب بايرن ميونخ الطاولة على مضيفه بوروسيا دورتموند، في كلاسيكو ألمانيا، حيث فاز عليه (3-2)، اليوم السبت، في المباراة التي جمعتهما بملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن الجولة السابعة من الدوري.



أحرز هدفي دورتموند كل من، ماركو رويس (45) وإيرلينج هالاند (82)، فيما سجل أهداف الفريق البافاري دافيد ألابا (45+3)، وروبرت ليفاندوفسكي (48)، وليروي ساني (80).



وبهذا الفوز، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 18 نقطة، في صدارة الترتيب، بينما تجمد بوروسيا عند 15 نقطة، بالمركز الثالث.



وكاد بايرن أن يتقدم بالهدف الأول، بعد مرور 13 دقيقة، إثر كرة عرضية من الناحية اليسرى، ارتقى لها ليون جوريتسكا، وقابلها بتسديدة رأسية تألق أمامها رومان بوركي، حارس دورتموند.



وأنقذت تقنية الفيديو الفريق الأصفر، بعدما سجل ليفاندوفسكي هدفًا للبايرن بالدقيقة 24، إثر عرضية جنابري التي قابلها البولندي بتسديدة في الشباك، قبل أن يكشف الفار عن وجود حالة تسلل.



وأجرى هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، تبديلا اضطراريا بخروج جوشوا كيميتش، الذي تعرض للإصابة، ليحل محله كورينتين توليسو في الدقيقة 36.



وتمكن رويس من تسجيل هدف التقدم لدورتموند، بالدقيقة 45، بعد تمريرة من جيريرو داخل المنطقة، قابلها الأول بتصويبة مباشرة في المرمي.



ورد بايرن ميونخ سريعًا بهدف التعادل، عن طريق ألابا بالدقيقة (45+3)، بعد ركلة حرة على حدود منطقة دورتموند، نفذها لاعبو البافاري بطريقة رائعة، لتنتهي بتسديدة قوية من النمساوي في المرمى.



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وفي مطلع الشوط الثاني، نجح ليفاندوفسكي في هز شباك دورتموند، مسجلا هدف التقدم في الدقيقة 48، بعد عرضية متقنة من لوكاس هيرنانديز، ارتقى لها ووضعها برأسه في الشباك.



وتألق بوركي وأنقذ فريقه من هدف ثالث، أمام عرضية كومان الخادعة.



وفي الدقيقة 68، حصل رويس على الكرة داخل منطقة العمليات، ليراوغ بواتينج ويسدد كرة أرضية، تصدى لها نوير.



ومن هجمة مرتدة سريعة بالدقيقة 80، نجح ساني في تسجيل هدف ثالث لبايرن ميونخ.



وفي الدقيقة 83، قلص أصحاب الأرض النتيجة، بهدف ثانٍ عن طريق هالاند، عقب تمريرة طولية في قلب الدفاع من جيريرو، لينفرد النرويجي بالمرمى ويراوغ الحارس نوير، ويسدد بقدمه اليسرى في الشباك.



وأهدر رويس فرصة محققة لتعديل النتيجة، بالدقيقة 87، بعد عرضية من الناحية اليسرى وصلته أمام المرمى، ليصوبها بعيدة رغم خلوه من الرقابة.



وسجل ليفاندوفسكي هدفا رابعا للعملاق البافاري، بالدقيقة 93، إلا أن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو، لتنتهي المباراة بفوز بايرن (3-2).



المصدر: موقع كورة