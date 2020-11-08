تشيلسي يحقق فوزاً كاسحاً أمام شيفيلد وكريستال بالاس يقسو على ليدز برباعية

حقق تشيلسي فوزا كاسحا على ضيفه شيفيلد يونايتد 4-1 مساء السبت، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وأحرز تامي أبراهام (23) وبن تشيلويل (34) وتياجو سيلفا (77) وتيمو فيرنر (80) أهداف تشيلسي، فيما سجل ديفيد ماكجولدريك هدف شيفيلد يونايتد الوحيد (9).



ورفع تشيلسي رصيده بهذا الفوز إلى 15 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بفارق الأهداف أمام ليستر سيتي الذي يلعب الأحد أمام وولفرهامبتون، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الأخير.



وفي مبارة أخرى عاد كريستال بالاس لدرب الانتصارات في البريميرليج، بعد أن أكرم ضيافة ليدز يونايتد بنتيجة (4-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب (سلهورست بارك).



أنهى الفريق اللندني اللقاء "نظريا" في شوطه الأول، بعد أن تقدم بنتيجة (3-1)، حيث كان هو السباق في هز الشباك منذ الدقيقة 12 برأس مدافعه سكوت دان، قبل أن يزيد لاعب الوسط الشاب إيبيريشي إيز الغلة بهدف آخر بعد 10 دقائق.



تمكن ليدز من العودة في المباراة بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 27 عن طريق مهاجمه الشاب باتريك بامفورد.



Advertisements

ولكن ضاعفت النيران الصديقة من الفارق مجددا بهدف البرتغالي هيلدر كوستا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 42.



وفي الدقيقة 70، اختتم النجم الدولي الغاني جوردان آيو رباعية أصحاب الأرض.



وبهذا يستعيد "النسور" نغمة الفوز بعد السقوط في الجولة الماضية في فخ الخسارة أمام وولفرهامبتون بثنائية نظيفة، ليقتنص الفريق انتصاره الرابع هذا الموسم، ويرفع به رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع مؤقتا.



بينما واصل فريق المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بييلسا نتائجه المتذبذبة خلال الجولات الأخيرة، ليتكبد الفريق خسارته الثانية تواليا، الرابعة هذا الموسم، ويظل رصيده عند 10 نقاط يأتي بها في المرتبة الـ13 مؤقتا.

المصدر: وكالات