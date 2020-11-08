إشبيلية يتجاوز عقبة أوساسونا وإيبار يتعادل مع هويسكا 

تمكن إشبيلية من تحقيق الفوز على حساب ضيفه أوساسونا 1-صفر اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل اللاعب الدولي الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 59.
وخاض إشبيلية، المنقوص من مباراتين، 7 مواجهات في الليغا هذا الموسم حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل و3 هزائم فجمع 10 نقاط.
وفي مباراة أخرى سقط فريق هويسكا في فخ التعادل أمام ضيفه إيبار بهدف لهدف.
افتتح التسجيل إيبار في الدقيقة 38 عن طريق ايستيبان بورغوس ثم تعادل رفائيل مير فيسينتي لهويسكا في الدقيقة 67.
وبذلك وصل رصيد إيبار إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشر مقابل 6 نقاط لهويسكا في المركز الثامن عشر.
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