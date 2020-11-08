اخبار الرياضه

إشبيلية يتجاوز عقبة أوساسونا وإيبار يتعادل مع هويسكا 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تمكن إشبيلية من تحقيق الفوز على حساب ضيفه أوساسونا 1-صفر اليوم السبت في الجولة التاسعة من لكرة القدم. 
 

وسجل اللاعب الدولي الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 59. 
 

وخاض إشبيلية، المنقوص من مباراتين، 7 مواجهات في الليغا هذا الموسم حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل و3 هزائم فجمع 10 نقاط. 
 

Advertisements

وفي مباراة أخرى سقط فريق هويسكا في فخ التعادل أمام ضيفه إيبار بهدف لهدف.

افتتح التسجيل إيبار في الدقيقة 38 عن طريق ايستيبان بورغوس ثم تعادل رفائيل مير فيسينتي لهويسكا في الدقيقة 67. 
 

وبذلك وصل رصيد إيبار إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشر مقابل 6 نقاط لهويسكا في المركز الثامن عشر. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إشبيلية يتجاوز عقبة أوساسونا وإيبار يتعادل مع هويسكا  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا