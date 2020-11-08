الامارات | منتخب «الصالات» يختتم معسكره الداخلي بالفوز على النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب «الصالات» يختتم معسكره الداخلي بالفوز على النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم منتخب الإمارات لكرة الصالات معسكره التدريبي الداخلي، الذي أقيم ضمن أيام «فيفا»، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وذلك من خلال المباراة الودية، التي فاز بها على نادي النصر (5-2).

أقيمت المباراة في الصالة الرياضية لنادي النصر. وسجل للمنتخب محمد عبيد (هدفان)، وهدف واحد لكل من راشد عبيد وحمد علي وعمر المزروعي، بينما سجل للنصر البرازيليان: بيوك هيس، ودافيد مسقويتا.

وكان منتخب الصالات قد خاض، خلال المعسكر الداخلي، مباراتين أمام المنتخب المصري خسرهما (2-1) و(3-2)، بقيادة المدرب المواطن عبدالرؤوف عمر، ومساعده عدنان الهولي، ومدرب الحراس البرازيلي تياغو.

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