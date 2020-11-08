الامارات | «البولينغ» تدشن اليوم انطلاق «دورة الشيخة هند» للألعاب الرياضية للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن «البولينغ» تدشن اليوم انطلاق «دورة الشيخة هند» للألعاب الرياضية للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، مساء اليوم في الساعة الرابعة، منافسات النسخة الثامنة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها، التي تنظم تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتتضمن ست ألعاب رياضية، وتستمر حتى 21 الجاري.

وتدشن «البولينغ» منافسات البطولة، بمشاركة واسعة من منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتقام بمركز دبي الدولي للبولينغ في منطقة الممزر.

وتتضمن الدورة ست ألعاب رياضية فردية، هي: سباق الطريق، سباق الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، والكروس فيت، وكرة الطاولة، بالإضافة إلى البولينغ، وحفاظاً على صحة وسلامة المشاركات، ولضمان تحقيق التباعد الجسدي بين المشاركات في الدورة، تم اختيار تنظيم الألعاب الفردية فقط في الدورة هذا العام، وستقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات من الموظفات.

وتنطلق بطولة كرة الطاولة 10 الجاري، وتقام في ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، وتستمر حتى 12 منه، فيما تنطلق منافسات بطولة الريشة الطائرة 13 الجاري، في ملاعب عالم دبي للرياضة، وتستمر حتى 21 نوفمبر، وتليها بطولة سباق الطريق التي تقام 14 الجاري على ممشى الجري بحديقة «الورقاء 3» في منطقة الورقاء.

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ويقام سباق الدراجات الهوائية، 17 الشهر الجاري، في مضمار ند الشبا، بينما تجرى بطولة الكروس فت يوم 20 الجاري بنادي «ماكس آند إيجل» في منطقة ميدان.

وتقام منافسات الرياضات الفردية حسب النظام المطبق في المسابقات الرسمية لاتحاد كل رياضة، فيما تقام منافسات سباق الطريق والدراجات على شكل سباق واحد حسب ما تحدده اللوائح الفنية لكلتا الرياضتين.

• ضماناً للتباعد الجسدي، تم الاقتصار في النسخة الحالية على الألعاب الفردية فقط، وتقام المنافسات مساء.

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