الامارات | انطلاقة النصر القوية في «مفترق حتا»

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة النصر القوية في «مفترق حتا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى النصر إلى مواصلة انطلاقته الناجحة في بطولة الدوري ووجوده في وصافة جدول الترتيب، عندما يحل ضيفاً على حتا عند السادسة من مساء اليوم في استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، وهي العقبة التي يسعى النصر في تخطيها قبل المواجهة المقبلة، التي يخرج فيها لمواجهة الشارقة متصدر الترتيب، فيما يسعى حتا إلى تحقيق أول انتصار له في الدوري.

وكان النصر قد حقق ثلاثة انتصارات متتالية عقب التعادل الأول أمام الجزيرة ليصل إلى النقطة العاشرة، ويسعى الفريق إلى الوصول إلى اللقب الغائب عن خزائنه منذ 34 عاماً. في المقابل يمر حتا بسلسلة نتائج سلبية بعد أن خسر في ثلاث مباريات وتعادل أمام عجمان، ويوجد في مؤخرة جدول الترتيب، وكانت آخر مباريات النصر هي الفوز على عجمان بثلاثية، بينما خسر حتا أمام شباب الأهلي بالنتيجة نفسها. وتبدو مهمة حتا صعبة اليوم أيضاً وهو يستضيف فريق يلعب بروح وحماس كبير، ولا يريد أن يتعطل أمام فريق غير منافس على لقب الدوري، وهو ما كان يحدث في المواسم السابقة.

الغيابات

النصر:

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- لا توجد.

حتا:

- لا توجد.

لمشاهدة تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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