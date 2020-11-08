الامارات | استدعاء مهاجم الوحدة مبوكو إلى منتخب الكونغو

شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء مهاجم الوحدة مبوكو إلى منتخب الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي الوحدة تلقيه خطاباً رسمياً من اتحاد الكونغو الديمقراطية، لاستدعاء اللاعب باول مبوكو، إلى قائمة منتخب بلاده التي ستخوض مواجهتين ذهاباً وإياباً أمام أنغولا يومي 14 و17 من الشهر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، وذلك حسب ما نشر الموقع الرسمي للنادي على «تويتر».

وسيغادر مبوكو العاصمة أبوظبي، عقب مباراة الوصل التي تقام مساء اليوم، إلى بلاده، على أن يعود مجدداً إلى فريقه في اليوم التالي لمباراة أنغولا، ليلحق بتحضيرات فريقه لمواجهة عجمان، التي تقام يوم 21 على استاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي.

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