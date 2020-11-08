الامارات | العروبة يتعادل مع مصفوت ويتأهل لملاقاة بني ياس في «الكأس»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق العروبة لدور الـ16 لكأس رئيس الدولة، رغم تعادله، أمس، مع ضيفه مصفوت (1-1)، في الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي للبطولة، سجل هدف مصفوت ياسين عبيد في الدقيقة (2)، بينما سجل للعروبة أحمد خميس (88). وسيواجه العروبة فريق بني ياس في الدور ثمن النهائي. من جانبه، فاز دبا الفجيرة على مسافي (3-2)، وسجل أهداف دبا الفجيرة أحمد إبراهيم الغيص (4)، والسنغالي بابي عبدالله (33)، وخالد عبدالله (90+3)، بينما سجل هدفي مسافي الإيفواري زي محمد ديلان (49،16)، ليتصدر العروبة المجموعة الثانية برصيد ثماني نقاط، وهو الرصيد نفسه لدبا الفجيرة، إلا أن العروبة تفوق بفارق المواجهات المباشرة، ليضرب موعداً مع بني ياس في الدور المقبل للبطولة، وكان فريق الإمارات قد خطف البطاقة الأولى، أول من أمس، بعد تفوقه على البطائح (4-2). تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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