الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعهد

تعهد الإداري البارز، بأحد فرق دوري الخليج العربي، للاعب الأجنبي في الفريق، الذي كان مهدداً بالرحيل عن النادي، بعدم الاستغناء عن خدماته، في حال استمر مستواه الفني في التصاعد.

مقاطعة

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لجأ رئيس اتحاد لعبة جماعية إلى تسجيل أرقام هواتف الإعلاميين، وذلك حتى لا يجيب على اتصالاتهم، على الرغم من أنه الشخص الوحيد، المخول التعليق على أي حدث يجري داخل الاتحاد.

انتقادات

انتقد جمهور أحد الأندية الكبيرة لاعب الفريق، بعد نشر النادي مقطع فيديو له على «إنستغرام»، وهو يقدم فاصلاً مهارياً بالكرة. وقالوا إن هذه المهارة، التي تظهر في الفيديو لا يرونها من اللاعب بالمباريات.

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