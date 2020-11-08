شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب صفوف يونيون برلين وهوفنهايم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل ماريوس بولتر لاعب وسط يونيون برلين، وياكوب برون لارسن لاعب هوفنهايم، العزل الطبي بعد تبين إصابتهما بفيروس كورونا المستجد. ولم يشارك بولتر في فوز يونيون برلين، بخمسة أهداف دون رد، على يونيون برلين، اليوم السبت. وأعلن يونيون برلين «جميع اللاعبين الأخرين جاءت نتائجهم سلبية والنادي على تواصل مع سلطات الصحة». وتبين إصابة برون لارسن جناح هوفنهايم، بفيروس كورونا بجانب مسؤول آخر بالفريق. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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