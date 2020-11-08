شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يكشف حجم إصابة كيميتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «بيلد» الألمانية، عن احتمالية إصابة كيميتش، لاعب بايرن ميونيخ بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته في الكلاسيكو الألماني بين البافاري وبوروسيا دورتموند، والذي فاز به حامل لقب البوندزليجا الموسم الماضي بثلاثية لهدفين.

وأكد التقرير، أن لاعب بايرن ميونيخ سيخضع لفحوصات طبية اليوم لتشخيصه بشكل دقيق، وتحديد فترة غيابه عن صفوف الفريق الألماني الذي يدخل على معارك كروية سواء في الدوري الألماني أو بطولة دوري أبطال أوروبا.