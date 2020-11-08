شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يكشف أسباب جلوس ميسي على مقاعد البدلاء خلال لقاء ريال بيتيس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن سبب جلوس ليونيل ميسي، على مقعد البدلاء خلال لقاء ريال بيتيس الذي فاز به الفريق الكتالوني بخماسية مقابل هدفين، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
ووفقا لموقع «ماركا»، أكد المدرب الهولندي، أن السبب الرئيسي وراء جلوس الأسطورة الأرجنتينية على مقاعد البدلاء أنه كان يهدف لإراحته خاصة وأنه لم يحصل على قسط من الراحة منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن الأمر تم بالاتفاق مع «البرغوث» قبل مواجهة ريال بيتيس.
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