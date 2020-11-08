شكرا لقرائتكم كاف يمنح "جول" الشحات فى الوداد "نمبر وان" فى قائمة أفضل الأهداف.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت صفحة الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" فيديو عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر لقائمة أفضل أهداف بطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم وجاء فى مقدمتها هدف حسين الشحات لاعب فريق الاهلى بمرمى الوداد المغربى و هدف مصطفى محمد بمرمى الرجاء خلال مباريات دور نصف نهائى البطولة و ينتظر عشاق الساحرة المستديرة يوم 27 نوفمبر المقبل لحسم بطل دورى أبطال أفريقيا بعد صعود الأهلى والزمالك للمباراة النهائية وتقام مباراة النهائى فى السابع والعشرين من نوفمبر الجارى بملعب ببرج العرب بالإسكندرية. وشهدت بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" إلى نهائي البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية، وسيكون نهائى برج العرب تاريخيًا بين الأهلي والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.

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