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سموحة يعلن عودة ناصر ماهر وصلاح محسن إلى الأهلى

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جدة - عمرو شويل أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عودة ناصر ماهر وصلاح محسن إلى صفوف الأهلي في الموسم الجديد بشكل رسمي قائلا:" الأهلي أبلغ ناصر ماهر وصلاح محسن بالعودة في الموسم الجديد والثنائي مميز وقدم مستوى متميز مع سموحة وكنت أتمنى استمرارهم وأتمنى لهم التوفيق دائمًا".

كشف،رئيس نادي سموحة، في تصريحات تلفزيونية موقف محمد عبدالمنعم، مدافع النادي الأهلي المعار إلى صفوف سموحة حتى نهاية الموسم المقبل مضيفا:" اتفقنا مع الأهلي علي استمرار محمد عبد المنعم في الموسم الجديد وهو لاعب كبير وإضافة لنادي سموحة".

ومن ناحية أخري  دخل مسئولو سموحة فى مفاوضات شفهية مع محمد صبحى حارس مرمى الزمالك من أجل معرفة رأيه بشأن الإنتقال للموج الأزرق فى الموسم الازرق فى ظل ابتعاده تماما عن المشاركة مع فريقه ، بالإضافة لرغبته فى الظهور على أمل المشاركة فى اولمبياد طوكيو 2021 الصيف المقبل بعدما أصبح لا مفر من الظهور للإنضمام لقائمة المنتخب النهائية بناء على تصريحات شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى .

 

ويفكر محمد صبحى فى الوقت الراهن ما بين ترك الزمالك حاليا وأنه يعلم أن هناك ثلاثة حراس من قبله وهم محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد ولن يستطيع المشاركة فى أى وقت خلال الموسم المقبل فى ظل المنافسة المحتدمة بين الثلاثى السابق ، وبين خوفه من الذهاب لسموحه وعدم المشاركة أيضا .

 

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وقد طلب محمد صبحى مهلة من مسئولى سموحه للتفكير واتخاذ القرار النهائى سواء بالتوقيع للنادى السكندرى أو البقاء بالزمالك او الرحيل لأى نادى اخر

 

من ناحيى أخرى رحل أحمد حسن مكى مهاجم نادى سموحة عن فريقه عقب المكالمه الهاتفيه مع عمرو إسماعيل مدير شئون اللاعبين والذى نقل له رغبة أحمد سامى المدير الفنى بالاستغناء عن خدماته وموافقه محمد فرج عامر رئيس النادى على قرار الاستغناء، ويعد أحمد حسن مكى اللاعب الدولى من اللاعبين الذين شاركوا مع أكثر من نادى منهم الزمالك والحرس والجونة وأهلى طرابلس وشارك مع منتخب الناشئين والمنتخب المصرى.

 

ومن المنتظر أن يعود أحمد حسن مكى إلى فريقه القديم حرس الحدود على الرغم من أكثر من عرض بالدورى الممتاز.

 

 

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