شكرا لقرائتكم سموحة يعلن عودة ناصر ماهر وصلاح محسن إلى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عودة ناصر ماهر وصلاح محسن إلى صفوف الأهلي في الموسم الجديد بشكل رسمي قائلا:" الأهلي أبلغ ناصر ماهر وصلاح محسن بالعودة في الموسم الجديد والثنائي مميز وقدم مستوى متميز مع سموحة وكنت أتمنى استمرارهم وأتمنى لهم التوفيق دائمًا".

كشف،رئيس نادي سموحة، في تصريحات تلفزيونية موقف محمد عبدالمنعم، مدافع النادي الأهلي المعار إلى صفوف سموحة حتى نهاية الموسم المقبل مضيفا:" اتفقنا مع الأهلي علي استمرار محمد عبد المنعم في الموسم الجديد وهو لاعب كبير وإضافة لنادي سموحة".

ومن ناحية أخري دخل مسئولو سموحة فى مفاوضات شفهية مع محمد صبحى حارس مرمى الزمالك من أجل معرفة رأيه بشأن الإنتقال للموج الأزرق فى الموسم الازرق فى ظل ابتعاده تماما عن المشاركة مع فريقه ، بالإضافة لرغبته فى الظهور على أمل المشاركة فى اولمبياد طوكيو 2021 الصيف المقبل بعدما أصبح لا مفر من الظهور للإنضمام لقائمة المنتخب النهائية بناء على تصريحات شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى .