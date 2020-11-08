شكرا لقرائتكم حسام البدري: نتعرض للظروف الأصعب في تاريخ الكرة المصرية بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول ملف شارة القيادة في صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة وسط حالة من الجدل بسبب الانقسام حول استمرار أقدمية حمل شارة الكابتن بصفوف الفريق أو منحها للأسطورة محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي بداعي أحقيته في نيل الشارة بصفته أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية.

ووصف حسام البدري خلال لقاء ببرنامج "ملعب أون تايم المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، القرار بأنه مازال على وضعه بمنح شارة الكابتن للاعب الأقدم في صفوف الفريق نافياً أية تغييرات خاصة بالأمر نهائياً خلال المعسكر الحالي للفراعنة.

وقال حسام البدري: "بالنسبة لشارة القيادة فقلنا إنها بالأقدمية، وأقدم لاعب سيكون قائد منتخب مصر".

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وعلق البدري على عدم تجمع المنتخب في فترة الأجندة الدولية السابقة: "كل مرحلة ولها ظروفها ونتعامل مع كل مرحلة، الظروف التي عاشها المنتخب هي الأصعب في تاريخ الكرة المصرية بسبب جائحة كورونا التي تسببت في ارتباك كبير".

وأضاف: "رغم ذلك استكملنا بطولة الدوري وتعاملنا مع المتغيرات الكثيرة ونأمل التوفيق من الله، وبغض النظر عن كل الصعوبات سنسعى للفوز".

وأوضح مدرب الفراعنة عن الحضور الجماهير: "بالطبع أتمنى لكني أعلم أن الاتحاد الإفريقي منع وجودهم في المباريات إلا بالتنسيق مع الاتحادات المحلية، نحن نعيش فترة إيجابية للكرة المصرية بتأهل الأهلي والزمالك للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا ووصول بيراميدز لنهائي الكونفدرالية ونتمنى أن تستكمل بفوز المنتخب".