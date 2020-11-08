شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أشرف روقة: رغبتى الأولى والأخيرة العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد أشرف روقة، لاعب نادى الزمالك، الشكر لفريق طلائع الجيش على الفترة التى قضاها معهم خلال إعارته، مؤكدا أن الإصابة التى تعرض لها وانتشار فيروس كورونا حال دون مشاركته فى البداية، مضيفًا أن فترة إعارته لصفوف الطلائع انتهت مع آخر مباراة خاضها الفريق أمام الأهلى والتى خسرها بثلاثية دون رد، ليتوقف رصيده عند 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.
وأضاف روقة، فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة "أون تايم سيورت 2": "رحلت عن نادى إنبى فى بداية الموسم لقلة مشاركتى منذ قدوم حلمى طولان مديرًا فنيًا للفريق البترولى"، وواصل تصريحاته: "يتبقى موسمين فى عقدى مع الزمالك ورغبتى الأولى والأخيرة وألوياتى هى العودة إلى الزمالك ولكن لم يتواصل معى أحد من مسئولى القلعة البيضاء حتى الآن، وأترك والحرية للنادى الأبيض فى تحديد مصيرى وأنتظر جلسة مع مسئولى الفريق".
ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعاراتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين ، فيما تم انهاء التعاقد مع محمود سامى ليرحل عن الطلائع ، بينما قرر النادى توجيه الشكر لكل من محمد جمال بيبو وإسلام سرى ومحمود سامى.
ويعكف عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش على ترتيب جدول فترة إعداد فريقه وتنسيق المباريات الودية والمعسكر الذى يخوضه الفريق استعداداً للموسم الجديد ، حيث بدأ الطلائع مساء الأربعاء، أولى تدريباته استعدادًا للموسم الجديد باستاد جهاز الرياضة العسكرى، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة الأهلى بالجولة الأخيرة.
وضرب فريق طلائع الجيش موعدًا فى مع المتأهل من الزمالك ونادى مصر لنصف نهائى بطولة الكأس، بعدما حصد بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، حيث تألق محمد بسام حارس الطلائع وتصدى لثلاثة ركلات ترجيح من أربعة ركلات سددت على مرماه.
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