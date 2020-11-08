أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 11 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 11 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، مشاركة سداسى الزمالك فى مران منتخب مصر.
شاهد.. مشاركة سداسى الزمالك فى مران منتخب مصر
شهد مران المنتخب الوطني اليوم السبت، مشاركة سداسي الزمالك محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش"وطارق حامد وأحمد سيد زيزو" ومصطفى محمد في التدريبات، بعد انضمامهم للمعسكر المفتوح الذي انطلق الثلاثاء الماضي بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، استعدادا لمواجهتي توجو ، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.
أحمد فتحى ينضم لتدريبات بيراميدز لأول مرة الاثنين
ينضم أحمد فتحى الظهير الأيمن السابق لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، لتدريب بيراميدز الجماعى لأول مرة، يوم الاثنين المقبل، ليبدأ مع فريقه الجديد فترة الإعداد للموسم الكروى بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصلوا عليها عقب مواجهة المقاولون العرب فى ختمام مسابقة الدورى الممتاز، والتى جمعتهما يوم السبت 31 أكتوبر الماضى، وانتهت بالتعادل الإيجابى بينهما بنتيجة 2 / 2، حيث منح الجهاز الفنى بقيادة هانى سعيد المدير الرياضى ومحمود فتح الله المدرب العام، لاعبى الفريق راحة سلبية عقب تلك المباراة، قبل العودة للتدريبات والاستعداد للموسم الجديد.
أول ظهور لرامي ربيعة في تدريبات الأهلي بعد العودة من الإصابة.. صور
شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع تويتر، بأول صور للنجم رامي ربيعة، بعد عودته من الإصابة والانضمام لتدريبات الفريق اليوم على ملعب مختار التتش، بعد أن انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة طنطا يوم 26 سبتمبر الماضي وكانت عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية.
مران الأهلي.. موسيماني يُحاضر اللاعبين وتصعيد 5 ناشئين
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة ، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم.
بيراميدز يُعيد فتح ملف المدرب الوطنى بعد صعوبة التعاقد مع أجنبى
أعاد مسئولو نادى بيراميدز فتح ملف التعاقد مع مدير فنى وطنى، بسبب وجود صعوبات فى الوقت الحالى للتعاقد مع مدير فنى أجنبى لخلافة الكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى تمت إقالته بعدما أضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.
عبد الحفيظ يكشف موقف بادجي ووأجاي وجيرالدو من تدريبات الاهلي
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن المالي أليو ديانج لاعب الفريق غادر إلى بلاده بعد أن وصل إلى النادي استدعاء رسمي للاعب من أجل الانضمام إلى منتخب بلاده،، وأضاف أن اللاعب سيعود إلى القاهرة عقب انتهاء مشاركته مع معسكر منتخب بلاده المقام حاليا. يذكر أن الأهلي ينتظر أيضًا عودة الثنائي الدولي جيرالدو وعلي معلول الموجودين مع منتخبي بلديهما للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.
اتحاد الكرة: ودية البرازيل وكوريا الجنوبية باستاد السلام 14 نوفمبر
حصل اتحاد الكرة على الموافقات الأمنية لإقامة المباراة الودية بين المنتخب الأولمبى البرازيلى ونظيره الكورى الجنوبى، يوم 14 نوفمبر الجارى على ستاد السلام، على هامش الدورة الودية الدولية التى تستضيفها مصر بمشاركة المنتخب الأولمبى المصرى بقيادة شوقى غريب والمنتخبين البرازيلى والكورى الجنوبى فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021.
تعرف على موعد انطلاق دورى القسم الثانى والثالث للموسم الجديد
عقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اجتماعات خلال الساعات الأخيرة لتحديد مواعيد إنطلاق مسابقات الدوري وأعلن انتهاء القيد بالنسبة للقسم الثاني في 21 نوفمبر الحالي على أن تبدأ المسابقة في 25 نوفمبر ، فيما ينتهي القيد في القسم الثالث 28 نوفمبر وتبدأ المسابقة 30 نوفمبر، أما بالنسبة للقسم الرابع فينتهي القيد في 30 نوفمبر وتبدأ المسابقة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.
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