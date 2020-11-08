أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 11 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 11 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، مشاركة سداسى الزمالك فى مران منتخب مصر.

شاهد.. مشاركة سداسى الزمالك فى مران منتخب مصر

شهد مران المنتخب الوطني اليوم السبت، مشاركة سداسي الزمالك محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش"وطارق حامد وأحمد سيد زيزو" ومصطفى محمد في التدريبات، بعد انضمامهم للمعسكر المفتوح الذي انطلق الثلاثاء الماضي بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، استعدادا لمواجهتي توجو ، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

أحمد فتحى ينضم لتدريبات بيراميدز لأول مرة الاثنين

ينضم أحمد فتحى الظهير الأيمن السابق لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، لتدريب بيراميدز الجماعى لأول مرة، يوم الاثنين المقبل، ليبدأ مع فريقه الجديد فترة الإعداد للموسم الكروى بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصلوا عليها عقب مواجهة المقاولون العرب فى ختمام مسابقة الدورى الممتاز، والتى جمعتهما يوم السبت 31 أكتوبر الماضى، وانتهت بالتعادل الإيجابى بينهما بنتيجة 2 / 2، حيث منح الجهاز الفنى بقيادة هانى سعيد المدير الرياضى ومحمود فتح الله المدرب العام، لاعبى الفريق راحة سلبية عقب تلك المباراة، قبل العودة للتدريبات والاستعداد للموسم الجديد.