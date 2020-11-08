شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الشحات ومصطفى محمد تتصدر قائمة الأفضل بدورى أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" فيديو عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر لقائمة أفضل أهداف بطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، وجاء فى مقدمتها هدف حسين الشحات لاعب فريق الأهلى بمرمى الوداد المغربى، وهدف مصطفى محمد بمرمى الرجاء خلال مباريات دور نصف نهائى البطولة. وينتظر عشاق الساحرة المستديرة يوم 27 نوفمبر المقبل لحسم بطل دورى أبطال أفريقيا بعد صعود الأهلى والزمالك للمباراة النهائية وتقام مباراة النهائى فى السابع والعشرين من نوفمبر الجارى بملعب ببرج العرب بالإسكندرية.

وشهدت بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" إلى نهائي البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية، وسيكون نهائى برج العرب تاريخيًا بين الأهلي والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد الأحمر تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 4/1 في مجموع المباراتين.

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تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

فيما تأهل الأهلى للنهائى 13 مرة فى تاريخه، حيث سبق وحصد بطولة دورى أبطال أفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.