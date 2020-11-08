شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يصدم 10 نجوم بحرمانهم من الانضمام للمنتخب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى هو حلم يسعى له جميع اللاعبين، خاصة وإن ارتداء قميص الفراعنة وإعلاء اسم مصر وسط منتخبات القارة الأفريقية يعد شرف كبير لأى لاعب، وعدم الانضمام للمنتخب يمثل صدمة للاعب، خاصة وإن كان يبذل قصارى جهده من أجل هذه اللحظة، إلا إن المدير الفنى يكن له وجهة نظر أخرى تقضى على أحلام هؤلاء اللاعبين، ويستعد المنتخب الوطنى فى الوقت الحالى لمواجهتي توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

محمد بركات مدير منتخب مصر الأول، أكد أن القائمة النهائية لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر الجارى ستعلن عقب نهاية مران الفريق اليوم السبت، قبل الحصول علي راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة علي أن يتجمع المنتخب يوم الاثنين للدخول في معسكره المغلق بانضمام كل العناصر التي دخلت القائمة النهائية.