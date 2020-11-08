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البدرى يصدم 10 نجوم بحرمانهم من الانضمام للمنتخب.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى هو حلم يسعى له جميع اللاعبين، خاصة وإن ارتداء قميص الفراعنة وإعلاء اسم مصر وسط منتخبات القارة الأفريقية يعد شرف كبير لأى لاعب، وعدم الانضمام للمنتخب يمثل صدمة للاعب، خاصة وإن كان يبذل قصارى جهده من أجل هذه اللحظة، إلا إن المدير الفنى يكن له وجهة نظر أخرى تقضى على أحلام هؤلاء اللاعبين، ويستعد المنتخب الوطنى فى الوقت الحالى لمواجهتي توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17  نوفمبر الجاري.

 

محمد بركات مدير منتخب مصر الأول، أكد أن القائمة النهائية لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر الجارى ستعلن عقب نهاية مران الفريق اليوم السبت، قبل الحصول علي راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة علي أن يتجمع المنتخب يوم الاثنين للدخول في معسكره المغلق بانضمام كل العناصر التي دخلت القائمة النهائية.

 

 

ويعد أبرز 10 لاعبين لم ينضموا لصفوف المنتخب هم.. 

 

محمود كهربا جناح الأهلى 

 

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مروان محسن مهاجم الأهلى

 

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ياسر إبراهيم مدافع الأهلى

 

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أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى السابق وبيراميدز الحالى

 

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يوسف أوباما لاعب الزمالك 

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عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك 

 

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محمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة 

 

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محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة 

 

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نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز 

 

 

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مروان حمدى مهاجم وادى دجلة السابق والمقاصة الحالى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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